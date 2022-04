Oorlog in Oekraïne Vrijdag 22 april LIVE | Rusland: een dode en 27 vermisten onder bemanningsleden gezonken Moskva

Ⓒ ANP / REX by Shutterstock

Amsterdam - De oorlog in Oekraïne gaat een nieuwe fase in. De focus ligt nu voor een groot deel op de oostelijke regio Donbas, waar Rusland een groot deel van de troepen heeft geconcentreerd. De Russische minister van Defensie beweerde donderdag dat Marioepol geheel door de Russen is overgenomen nadat ze de Asovstal staalfabriek veroverd zouden hebben. Lees hier de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.