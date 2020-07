Italië claimt succes: ’Waardigheid van ons land gewaarborgd’

Premier Rutte, voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en de Italiaanse premier Giuseppe Conte. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

ROME - De meerderheid in Italië reageert positief over het bereikte EU-akkoord. Er is nauwelijks kritiek. De Italiaanse premier Conte spreekt over het beste akkoord dat kon worden bereikt en twitterde na afloop: „Het is een historische dag voor Europa en voor Italië!”