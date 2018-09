Hevige gevechten bij Debaltseve Oekraïne

Er zijn ten oosten en ten westen van Debaltseve gevechten uitgebroken in Tsjornoechine en Kalinivka. Het zwaartepunt van de gevechten ligt naar verluidt in Debaltseve en Oeglegorsk. De Oekraïense autoriteiten lieten eerder al weten dat een deel van de stad in handen was gevallen van de rebellen. Zo'n duizend van de in totaal ruim 25.000 inwoners zijn geëvacueerd. Anderen bevinden zich in schuilkelders.

Volgens de rebellen zijn behalve burgers ook militairen uit de stad gevlucht. Voor het tegenoffensief van het leger zouden tussen de 8000 en 10.000 militairen zijn opgetrommeld, meldden meerdere bronnen.

De situatie in de Debaltseve, waar volgens een telling in 2001 veelal Russischtaligen wonen, is volgens de rebellen slecht. Inwoners van de plaats zijn verstoken van gas, water en licht. De rebellen verwachten de stad snel onder controle te hebben. Vanwege de ligging is het mogelijk dat de stad door de rebellen wordt omsingeld.