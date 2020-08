Toename aantal besmette passagiers op Eindhoven Airport

EINDHOVEN - Het aantal passagiers op Eindhoven Airport dat met het coronavirus is besmet, is de afgelopen weken flink toegenomen. Vanaf 3 augustus tot en met vorige week landden op het vliegveld 59 vluchten, en bleken 80 passagiers besmet met het virus. De GGD Brabant Zuidoost bevestigde dinsdag berichtgeving hierover in het Eindhovens Dagblad.