Amsterdam neemt veiligheidsmaatregelen rondom Ajax-Napoli

Ajacied Steven Berghuis: ’Je merkt dat er teleurstelling is’

Steven Berghuis vindt niet dat er bij Ajax reden is tot zorg. De Amsterdammers speelden zaterdag in de Eredivisie gelijk tegen Go Ahead Eagles (1-1). Het was, na nederlagen tegen Liverpool in de Champions League (2-1) en AZ in de competitie (2-1), de derde keer op rij dat Ajax niet won.