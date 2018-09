Man schiet op politie in Wuppertal

Ooggetuigen zagen dat de man aan het rommelen was bij een aantal geparkeerde auto's. Toen de agenten poolshoogte kwamen nemen opende de man het vuur. Hierna vluchtte hij een zijstraat in waar hij het pistool op zichzelf richtte en zelfmoord pleegde.

Agenten vonden in de rugzak van de man ook nog een machinegeweer. Daarmee had hij eerder een gewapende overval op een winkel gepleegd. Ongeveer vijftig agenten waren op de been.

„We zijn erg blij dat er geen politieagent is gedood of ernstig is verwond. Mijn respect gaat uit naar de collega's die hun leven hebben geriskeerd”, zei hoofdcommissaris Stefan Kronenberg tegen de Duitse krant Bild.