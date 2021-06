Politie-actie telefoons leverde 49 arrestaties in Nederland op

Op een persconferentie op het streng beveiligde hoofdkwartier van de Europese politiedienst Europol in Den Haag lichtte onder anderen een trotse politiecommissaris Jannine van den Berg namens Nederland de immense politieoperatie dinsdagochtend toe.

Cryptotelefoons

Speciale rechercheteams hebben via informanten, dekmantelfirma’s en undercoveragenten nieuwe cryptotelefoons op de markt gebracht, die zogenaamd niet waren te kraken. Criminelen kochten de telefoons bij duizenden tegelijk en dachten dat ze - zonder te worden afgeluisterd - konden communiceren over witwassen, drugstransacties en andere ernstige strafbare feiten.

In werkelijkheid werden de cryptotelefoons en de netwerkserver genaamd ANOM volledig beheerd door de politie, die anderhalf jaar ongehinderd meeluisterde en meelas wat criminelen met elkaar bespraken. Door ook locatiebepalingen van de telefoons uit te lezen, kon de politie live meekijken waar de eigenaren van de smartphones zich op dat moment bevonden. Criminelen dachten dat de telefoons waren voorzien van stemvervormers, maar ook die werden op afstand uitgeschakeld door de politie.

Een grote internationale actie, onder codenaam Trojan Shield, leidde maandag tot honderden invallen en arrestaties, ook in Nederland. De actie lekte maandagavond uit via enkele Duitse media. De politie in Australië en Nieuw Zeeland gaf maandagnacht Nederlandse tijd meer details prijs. Opsporingsdiensten zetten 4000 agenten in en arresteerden bij tientallen invallen vele honderden verdachten.

Unieke actie

De Europese politiedienst Europol gaf dinsdagochtend in het bureau van de dienst in Den Haag meer details. Op een speciale persconferentie lichtten politiechefs van de FBI, Landelijke Eenheid van de Nationale Politie en de Zweedse, Duitse en Australische politie de unieke actie toe.

Vooral de Landelijke Recherche maar ook andere diensten van de Landelijke Eenheid speelden een grote rol bij het grote kat-en-muisspel met internationale criminele organisaties. In Brabant, Limburg en Zuid-Holland werden volgens Jannine van den Berg invallen gedaan en arrestaties verricht.

„We konden miljoenen berichten van nationale en internationale criminele netwerken volgen. We arresteerden tot op heden meer dan veertig verdachten en namen drugs en miljoenen euro’s in beslag. Achttien druglabs werden opgerold”, aldus Van den Berg.

Honderden kilo’s coke

„De operatie is de meest geavanceerde poging tot nu toe om de activiteiten die vanuit alle uithoeken van de wereld opereren, te verstoren. We hebben dit soort internationale samenwerking nodig voor het bestrijden van criminele netwerken en hun crypto-communicatie, ” aldus Jean-Philippe Lecouffe, Europol-Deputy Director Operations.

Calvin Shivers van het Federal Bureau Investigation (FBI) uit de VS: „We zagen op telefoons foto’s van honderden kilo’s cocaïne die werden verscheept. We konden live meekijken en in totaal 6000 kilo coke in beslag nemen. Operatie Trojan Shield is een fantastisch samenwerkingsverband van internationale politiediensten.”

De politie onderschepte al eerder miljoenen berichten van PGP-telefoons, toen servers van Ennetcom, Encrochat en Sky werden gekraakt. Dat de politie nu zelfs een eigen netwerk beheerde en zogenaamd niet te kraken telefoons aan de onderwereld liet verkopen is volstrekt uniek.

Hansa Market

De undercoveractie lijkt sterk op de actie van hetzelfde internationale politiesamenwerkingsverband, dat in 2017 leidde tot het oprollen van de criminele internetmarktplaats Hansa Market op het dark web.

De val van Hansa Market was het sluitstuk van een infiltratieoperatie, waarbij de Nederlandse politie in juni 2017 het beheer van de marktplaats in handen kreeg. Dat werd mogelijk na de aanhouding van de twee beheerders van Hansa Market in Duitsland.

De ondergrondse marktplaats bleek te worden gehost op servers in Litouwen. Onmiddellijk na de aanhouding van de beheerders zijn deze servers en bijbehorende infrastructuur in beslag genomen. Vervolgens is een exacte kopie van de marktplaats overgezet op Nederlandse servers.

De darknet site kon gewoon bezocht worden door kopers en verkopers, die niet zagen dat het beheer van Hansa Market was overgenomen door politie en OM in Nederland.