Jan Kalff: wacht met beursgang ABN Amro

Kalff zegt in een gesprek met het blad 'Effekt' van de Vereniging van Effectenbezitters: ,,Er zijn nog teveel incidentele ups-and-downs en het winstniveau is nog niet goed genoeg."

Bankaandelen worden relatief laag gewaardeerd op de beurs, constateert Kalff, die een 'optimale prijs' wil voor de bank, waar de huidige aandeelhouder, de Nederlandse Staat de aandelen in handen heeft. ,,En daarom zeg ik, wacht nog even."

ABN Amro heeft zich onlangs wel ingeschreven op een offerte van het Ministerie van Financiën. De stap betekent dat de bank zichzelf naar de beurs zou kunnen brengen.

'Wansituatie'

De oud-bankier is wel een groot voorstander van om de door de Staat gesteunde bank uiteindelijk wel naar de beurs te brengen. ,,Wat er nu is, vind ik een wansituatie. En het ergert me ook dat het telkens staatsbank wordt genoemd. (...) Een van de belangrijkste argumenten voor terugkeer naar de beurs is dat de directie dan kan merken dat de tucht van de markt er weer is. Laat ze maar voelen dat er ieder kwartaal kritisch naar de cijfers gekeken wordt", aldus Kalff, de voorganger van Rijkman Groenink.

In het blad meldt Kallf ook dat het nog ,,een paar jaar" kan gaan duren voordat Nederlandse consumenten weer vertrouwen in banken hebben. Hij zegt best te begrijpen dat ,,het vertrouwen nog niet terug is". Mensen lezen over woekerpolissen en woningcorporaties in problemen, zegt hij, ,,en denken dan dat banken nog helemaal niets geleerd hebbben."

Nieuwe affaires in buitenland

Onterecht, voegt Kalff toe, want het zijn zaken uit het verleden en de nieuwe affaires waarin banken fout zitten, ,,spelen allemaal in het buitenland", met name New York en Londen.

ABN Amro is bovendien gemeten naar balanstotaal, aantal medewerkers en nettowinst een kwart van wat het voor de financiële crisis was. Kalff leidde de laatste ongedeelde bank, als voorganger van Rijkman Groenink.