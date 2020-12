Ontvoering op A59 ging mogelijk om ’onderling conflict’

Donderdag maakte de politie al bekend dat de man terecht was, maar onbekend was nog of hij mogelijk gewond is geraakt. Ook was nog onduidelijk of er echt sprake was van een ontvoering.

De man zat woensdag rond 18.20 uur als passagier in een taxi die werd klemgereden door een zwarte Porsche Cayenne op de A59 ter hoogte van knooppunt Zonzeel, in de buurt van Terheijden (Noord-Brabant). De passagier werd uit de wagen getrokken en meegenomen.

Onderzoek door de politie van camerabeelden en gesprekken met getuigen leidden naar het slachtoffer. „Het onderzoeksteam doet op dit moment nog nader onderzoek naar de toedracht, maar er lijkt een onderling conflict onder te liggen.”

Of er een verdachte in beeld is, heeft de politie niet bekendgemaakt.

