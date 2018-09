'Actie politie in Hilversum uit het boekje'

Volgens Timmer zijn de agenten te werk gegaan volgens de AMOK-procedure. Die is speciaal bedoeld om zo snel mogelijk een gewapende indringer uit te schakelen of te isoleren en zo een gevaarlijke situatie in de kiem te smoren.

De methode is ontwikkeld naar aanleiding van schietpartijen op scholen in het buitenland en is onderdeel van de opleiding van iedere agent. Volgens Timmer was de situatie in het NOS-gebouw vergelijkbaar met zo'n schietpartij op een school.

„Voor zover ik het heb kunnen zien, droegen de agenten kogelwerende vesten. Ze wisten waar ze naartoe moesten en en wie ze moesten hebben. Ook nam één de leiding en legde hij contact met de meldkamer”, aldus de universitair hoofddocent maatschappelijke veiligheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Volgens Timmer is dat precies zoals het de agenten wordt geleerd.

De AMOK-procedure is relatief nieuw voor de Nederlandse politie. „Vroeger was 'containing' de werkwijze. Dat betekende niet naar binnen gaan en wachten op speciale eenheden”, aldus Timmer. In de praktijk in het buitenland bleek dat vaak niet de goede manier. „Afwachten betekent dat een dader binnen de kans krijgt slachtoffers te maken terwijl de politie buiten staat”, aldus Timmer.

In Nederland is zoiets in 2007 gebeurd in Pernis. Agenten moesten buiten wachten terwijl in een woning een slachtoffer dodelijk werd toegetakeld. De Nederlandse politie heeft onder meer geleerd van de Duitse politie. Die ging de methode hanteren na enkele schietpartijen op scholen.

Ook politiebond ACP laat weten „trots” te zijn op de agenten die in Hilversum zo snel ingrepen. „Professioneel gezien is dit hoe het moet”, aldus ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp. Dat er beelden van zijn is volgens hem erg bijzonder. „Normaal zie je dit niet, dit is heel uniek. De burgers hebben nu kunnen zien wat hun politie doet”.

Van de Kamp wijst erop dat de agenten heel veel afwegingen tegelijk moesten maken. Ze moesten razendsnel inschatten wat de amokmaker zou kunnen doen met de NOS-medewerkers en met zichzelf. „Er was geen tijd om te debatteren”, aldus Van de Kamp.