Iets meer Covidpatiënten in ziekenhuizen, ic-bezetting daalt weer

Op de intensive cares nam het aantal Covidpatiënten wel verder af. Daar liggen momenteel nog 262 coronapatiënten, 13 minder dan zondag. Op de verpleegafdelingen liggen 879 coronapatiënten. Dat zijn er 61 meer dan de voorgaande dag.

In de afgelopen 24 uur werden er 10 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic's. Op de verpleegafdelingen werden 127 nieuwe patiënten binnengebracht.

Het LCPS voorziet dat het aantal coronapatiënten de komende tijd toeneemt. Dat heeft te maken met de snelle opmars van de omikronvariant van het coronavirus. Hoewel deze variant minder ziekmakend is kunnen er toch meer patiënten in de ziekenhuizen terechtkomen vanwege de hoge besmettingsaantallen. Daarbij komen er mogelijk ook meer mensen in het ziekenhuis terecht die om een andere reden dan Covid worden opgenomen, maar wel positief testen op het virus. Ook deze mensen tellen in de dagelijkse ziekenhuiscijfers mee als coronapatiënt.

Opnieuw zo'n 65.000 coronagevallen gemeld, achterstand daalt

Voor de tweede dag op rij zijn ongeveer 65.000 positieve uitslagen van coronatests geregistreerd. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 64.757 bevestigde besmettingen doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is iets lager dan het recordaantal van 65.351 positieve tests op zondag.

Het RIVM kampt nog steeds met een grote achterstand, maar die is wel iets kleiner geworden. In de afgelopen zeven dagen zijn zo'n 46.000 positieve tests nog niet geregistreerd. Op zondag stond de teller op zo'n 48.000 positieve tests over zes dagen.