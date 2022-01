LCPS ziet omslagpunt in ziekenhuisbezetting Covidpatiënten

Het LCPS ging er al langer vanuit dat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen de komende tijd weer zou toenemen. Dat heeft te maken met de snelle opmars van de omikronvariant van het coronavirus. Hoewel deze variant minder ziekmakend is kunnen er toch meer patiënten in de ziekenhuizen terechtkomen vanwege de hoge besmettingsaantallen.

Daarbij komen mogelijk ook meer mensen in het ziekenhuis terecht die om een andere reden dan Covid worden opgenomen, maar wel positief testen op het virus. Ook deze mensen tellen in de dagelijkse ziekenhuiscijfers mee als coronapatiënt, omdat ze eveneens geïsoleerd verpleegd moeten worden.

Maandag nam het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen voor de tweede dag op rij toe. In totaal liggen er nu 1141 patiënten met het coronavirus onder de leden. Dat zijn er 48 meer dan zondag.

Op de intensive cares nam het aantal Covidpatiënten wel verder af. Daar liggen momenteel nog 262 coronapatiënten, 13 minder dan zondag. Op de verpleegafdelingen liggen 879 coronapatiënten. Dat zijn er 61 meer dan de voorgaande dag.

In de afgelopen 24 uur werden er 10 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic’s. Op de verpleegafdelingen werden 127 nieuwe patiënten binnengebracht.

Opnieuw zo’n 65.000 coronagevallen gemeld, achterstand daalt

Voor de tweede dag op rij zijn ongeveer 65.000 positieve uitslagen van coronatests geregistreerd. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 64.757 bevestigde besmettingen doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is iets lager dan het recordaantal van 65.351 positieve tests op zondag.

Het RIVM kampt nog steeds met een grote achterstand doordat de computersystemen het aantal positieve tests niet aankunnen. De achterstand is wel iets kleiner geworden. In de afgelopen zeven dagen zijn zo’n 46.000 positieve tests nog niet geregistreerd. Op zondag stond de teller op zo’n 48.000 positieve tests over zes dagen.

In de laatste zeven dagen lukte het om 343.331 positieve tests door te geven aan het RIVM. Dat komt neer op gemiddeld 49.047 nieuwe gevallen per dag, het hoogste niveau ooit. Het weektotaal ligt bijna 43 procent hoger dan de som over de zeven dagen ervoor. Zonder achterstand zouden er in de afgelopen week ongeveer 390.000 nieuwe gevallen zijn gemeld.

Amsterdam voert de lijst aan met 4138 positieve tests. In Rotterdam kregen 3002 inwoners te horen dat het virus bij hen is aangetroffen. Daarna volgen Utrecht (2293), Den Haag (1824) en Almere (1322). In geen enkele gemeente testte niemand positief.

Het aantal sterfgevallen stijgt niet of nauwelijks. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat acht mensen aan de gevolgen van de coronabesmetting zijn overleden. Het gaat om mensen uit Den Haag, Zwolle, Haarlem, Amersfoort, Haarlemmermeer, Assen, Purmerend en Noord-Beveland. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. In de afgelopen week zijn 62 sterfgevallen gemeld, gemiddeld zo’n negen per dag. Op dat niveau zit Nederland sinds ongeveer een week.