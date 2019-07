’Groen’ bestuur zit veel in auto

Uit de rittenadministratie van de dienstauto’s die deze krant opvroeg, blijkt dat de (hybride) dienstauto’s door de huidige wethouders veelvuldig worden ingezet: de rittenlijst bedraagt sinds 2017 in totaal 134 A4’tjes - vol met ritten buiten de stad, maar ook opvallend veel binnen Amsterdam. Omgerekend zijn er zo’n 5000 ritjes in twee jaar gereden. Niet zelden ritten korter dan één kilometer binnen Amsterdam.

Opvallend is dat alleen wethouder Van Doorninck (GroenLinks) weinig rondrijdt: zij zat slechts 64 keer in een half jaar tijd op de achterbank van een van de BMW’s of de gemeentelijke Tesla. Hoeveel ritten de burgemeester met de dienstauto maakte is onduidelijk: die rittenlijsten ontbreken.

Halsema

Wel is opgenomen dat Halsema, net als waarnemend burgemeester Van Aartsen, de dienstauto voor meer dan 500 kilometer per jaar voor privégebruik mag gebruiken. In elk geval tot 1 januari 2019 kon het college besluiten dat de bijtelling voor de burgemeester voor rekening van de gemeente kwam. „Van die mogelijkheid is destijds gebruik gemaakt. De belastingheffing in verband met het privégebruik werd door de gemeente aan de burgemeester vergoed.” Per maand betrof de fiscale bijtelling 1732 euro. De gebruteerde vergoeding aan Van Aartsen en Halsema betrof 1874 euro per maand.

Uit het overzicht komt verder naar voren dat zowel Halsema (van 24-12-2018 tot 01-04-2019) als wethouder Dijksma (van 30-05-2018 tot 01-04-2019) een tegemoetkoming voor dubbele woonlasten kreeg.

Verhuiskostenvergoeding

Voor Dijksma betref dit een bedrag van 18.200 euro. Voor Halsema 6903 euro. Beiden kregen ook een verhuiskostenvergoeding (Halsema ontving 4629 euro), Dijksma 3991,50 euro.