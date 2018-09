Witte Thaise mie

Ingrediënten

200 ml kokosmelk

1 stengel citroen- gras, witte gedeelte ingehakt

1 stukje gember, geschild en geraspt

2 uien, gesnipperd

1 bakje taugé

200 g gesneden witte kool

300 g bloemkoolroosjes

400 g kipfilet

2 el wokolie

1 rood pepertje, doormidden en ontpit

2 kippenbouillontabletten

Bereidingswijze

Verhit een scheutje olie in soeppan en bak hierin de kipfilet goudbruin. Voeg dan de ui, het citroengras, gember en het pepertje toe en bak even mee. Vis de peper er dan weer uit en voeg de kool, bloemkoolroosjes, 250 ml water en bouillontablet toe. Laat 5-8 min sudderen met de deksel op pan tot bloemkool beetgaar is. Kook intussen de mie gaar volgens verpakking. Voeg de kokosmelk, mie en taugé toe en warm nog even op. Serveer direct!

