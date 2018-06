Liam Payne en Juicy J in de studio

Juicy J, die ook op de single Dark Horse van Katy Perry te horen is, brengt later dit jaar zijn vierde solo album uit, 'Pure THC: The Hustle Continues'. Ook One Direction is hard bezig met de opnames hun nieuwe album.

"Het is nog niet duidelijk wanneer het vijfde album van One Direction uit komt, maar er is nooit twijfel geweest of het zou komen. Ondanks alle belachelijke geruchten die rond gaan over de band", zo vertelt een bron aan Bang Showbizz.

Het ziet er nu dus naar uit dat Juicy J ook op dit nieuwe album te horen zal zijn.