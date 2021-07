Elsa weer op orkaankracht bij naderen Florida

Elsa bevindt zich op dit moment op ongeveer 165 kilometer ten zuidwesten van Tampa en is aangetrokken tot een orkaan van de eerste categorie, met windsnelheden van rond de 120 kilometer per uur. Uitlopers van de orkaan zorgden dinsdagochtend al voor overlast in Key West waar straten onder water kwamen te staan. Elsa dreigt ook de bergingsoperatie in het ingestorte appartementengebouw in Surfside, vlakbij Miami, te belemmeren.

De orkaan veroorzaakte vorige week flinke schade en drie doden in Caribische eilandstaten ten oosten van Cuba. Regeringsfunctionarissen schatten de schade in Sint Lucia op meer dan 12 miljoen dollar (10,1 miljoen euro), voor Jamaica staat de teller op 5,3 miljoen dollar.