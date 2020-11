COA neemt azc Azelo voor vierde keer in gebruik

Het exterieur van het azc in Azelo. Ⓒ ANP / HH

BORNE - Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) neemt in februari volgend jaar voor de vierde keer het asielzoekerscentrum in het Twentse Azelo (gemeente Borne) in gebruik. Al driemaal is de opvanglocatie in de afgelopen tien jaar gesloten en dat zou telkens definitief zijn, maar burgemeester en wethouders hebben deze week besloten om de gebouwen toch weer voor drie jaar aan het COA te verhuren. „In tegenspraak met recent gemaakte afspraken, maar dit is de beste optie”, aldus het college donderdag.