Weer levenslang voor planners Srebrenica

De twee werden in 2010 in eerste aanleg onder meer schuldig bevonden aan volkerenmoord, moord en uitroeiing na de val van de enclave die Nederlandse blauwhelmen in juli 1995 niet hadden kunnen beschermen. Beara en Popovic wisten vanaf het begin wat de bedoeling was. Beara was „de drijvende kracht achter de moordoperatie” die meer dan 7000 moslimmannen en -jongens het leven kostte, stelden de rechters toen vast. Popovic was een organisator die „ferm deelnam” aan de organisatie van de moordpartijen, aldus het vonnis in 2010.

Luitenant Drago Nikolic kreeg voor zijn aandeel in de misdaad in eerste aanleg 35 jaar opgelegd, onder meer voor hulp en ondersteuning bij het plegen van volkerenmoord. Beara, Popovic en Nikolic kwamen 14 juli 1995 bijeen om de massamoord te organiseren. In hoger beroep kreeg Nikolic vrijdag dezelfde straf. De aanklagers van het VN-hof hebben volgens de Kamer van Beroep niet hard kunnen maken dat Nikolic ook de intentie had om genocide te plegen.

Medeverdachten generaal Radivoje Miletic en kolonel Vinko Pandurevic kregen in eerste aanleg negentien en dertien jaar cel voor misdaden begaan na de val van Srebrenica. Bij Militevic ging vrijdag één jaar af van zijn straf. Pandurevic werd op meerdere punten in hoger beroep alsnog schuldig bevonden maar dat had geen invloed op de strafmaat. Hij kreeg wederom dertien jaar cel met aftrek van de tijd die hij al heeft uitgezeten.