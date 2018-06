Verliezen zwaargewichten drukken Damrak

De AEX-index sloot 1% lager op 454,5 punten. De Midkap-index zakte 1,2% naar 664,9 punten.

Elders in Europa namen beleggers eveneens winst. Frankfurt verloor ruim 1,8%, nadat de EU nieuwe sancties tegen Rusland voor mogelijk hield. Parijs raakte 1,3% kwijt. Londen verloor 0,6% ondanks cijfers van herstel van de Britse economie.

De futures voor de Amerikaanse beursgraadmeters stonden fors lager na zwakke cijfers van zwaargewichten als Caterpillar en Procter&Gamble.

Brentolie stond 0,1% hoger bij $48,26. De eurodollar won 1,1% bij $1,1360.

Er was voor Europese beleggers weinig nieuws om op te handelen. Het vorige week aangekondigde obligatieopkoopprogramma van de ECB bood nog altijd steun.Amerikaanse huizenverkopen waren vorige maand wel veel beter (+3,4% op jaarbasis).

De dalende Zwitserse frank zorgde kort voor verrassingen. De munt daalde enige tijd nadat de voorzitter van de centrale bank niet uitsloot te interveniëren om de Zwitserse frank te steunen.

Systeem uit het lood

,,Dit soort berichten zorgt, bij weinig beweging, toch veel reuring in de markt'', ziet Wilrik Sinia, partner van arbitragefonds Mint Tower Capital op zijn scherm in het Amsterdamse beursgebouw. „De stemming is nog afwachtend. Het is opvallend dat er in de markt, ondanks het steunprogramma van Draghi, zulke stevige negatieve korte rentes worden gerekend. Het financiële systeem is uit het lood geslagen.''

Beleggers betwijfelen of de Europese economie sterk genoeg herstelt, of er wel voldoende is hervormd. ,,Je kunt wel een miljard op het Malieveld neerleggen, maar als niemand het aanraakt omdat ze verwachten dat ze er financieel niet beter van worden, zegt dat veel'', vergelijkt Wilrik.

,,Het is zorgwekkend dat ondanks de negatieve rentes stevig wordt gehandeld. Beleggers ontvangen dus nu liever negatieve rente in Zwitserland op hun belegging dan dat ze in euro's investeren.''

Positiever beeld blijft

,,Los van dagkoersen, is er met de lagere olieprijs en goedkopere euro voor veel bedrijven een positiever beeld ontstaan'', zegt Maarten Hartog, directeur van vermogensbeheerder Teslin Capital Management, dat zich met investeringen in onder andere Besi en Kendrion in de small- en midkapfondsen in Nederland en Duitsland richt.

,,Grote macro-bewegingen, zoals de aankondigingen van Draghi, hebben meestal sneller effect op AEX-fondsen. De mid- en smallcaps volgen daarin de ontwikkeling van de large caps traditioneel met enige vertraging.''

Hartog noemt het opvallend dat retailbedrijven het momenteel relatief slechter doen. ,,De retailers die niet snel genoeg kunnen schakelen ondervinden moeilijke tijden'', verwijst hij naar V&D en de Schoenenreus. ''Dat is niet van gisteren. Innovatie is belangrijk om het onderscheid te maken.''

Via zijn eigen fondsen Midlin en Todlin heeft Teslin een belang in Ordina. Voor de oranje ict-dienstverlener bestaat interesse bij verschillende soorten kopers, aldus De Telegraaf. Anderzijds loopt er onderzoek naar mogelijke fraude.

,,De uitzending van Zembla heeft het bedrijf geraakt. De vraag is of het bedrijf Ordina nu beschadigd is. Ja, er leek veel aan de hand: er ligt een claim, er lopen nog onderzoeken die vragen open laten over wat de impact zal zijn. Uit het rapport vandaag lijkt dat dit een geïsoleerd geval is. Voor de langere termijn schept deze kwestie bij ons vooralsnog geen wantrouwen.''

Klap voor Philips

Philips vergrootte zijn verlies naar -5,7% bij €25,23. Philips-topman Frans van Houten kon in een call onvoldoende overtuigen dat het herstel nabij is. Het technologiebedrijf rapporteerde een forse winstdaling over 2014 en stelde zijn financiële doelstellingen neerwaarts bij. In reactie hierop trok Theodoor Gilissen zijn koopadvies in en haalde Rabobank Philips van zijn favorietenlijst.

Het verval was breed: uitzender Randstad verloor 1,4% tot €45,52, vastgoedconcern Unibail-Rodamco raakte 2,8% kwijt bij slotstand €244,85. Kempen speculeert op de overname door Unibail-Rodamco van ondermeer het Australische Westfield.

Zwaargewicht ING en Shell drukten met minnen van 0,6% (€11,31) respectievelijk 0,7% (€29,33) eveneens zwaar op de index.

Digitaal beveiliger Gemalto noteerde een plus van 0,2% bij €62,63, na het binnenhalen van een order in Brazilië.

De dienstverleners aan de olie-industrie presteerden zeer wisselend. Fugro steeg 1,4% tot €18,04. SBM Offshore verloor eerst maar herstelde bij €9,84 met 0,7% winst. Gisteren nabeurs verhoogde Petercam zijn advies voor de bouwer van olieplatforms naar 'houden'. Boskalis verloor 2,2% tot €42,80.

Bij de middelgrote bedrijven ging medisch toeleverancier Fagron met een winst van 1,7% aan kop. Imtech klom eerst ruim 1%, maar verloor daarop 5,8%. Sinds de vorige week binnengesleepte grote Poolse order zat de technisch dienstverlener weer even in de lift.

Na de koerssprong van gisteren verloor uitzender USG People 2,5%.

Ordina geliefd

Smallcap Ordina behield 11,2% winst op het nieuws dat diverse partijen geïnteresseerd zijn in een overname. De it-dienstverlener meldde voorts dat intern onderzoek onregelmatigheden bij één contract uit 2009 aan het licht heeft gebracht.

Het op de lokale markt genoteerde TIE Kinetix vergrootte zijn winst naar 8,1% na de publicatie van meevallende jaarcijfers. Aan het begin van de handelsdag stond het softwarebedrijf zelfs meer dan 10% hoger.

