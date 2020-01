Brits Instagram model (21) overlijdt na selfie op klif

Bekijk ook: Stel stort van klif na nemen selfie

Het Instagram model vertrok na een nachtje stappen in het stadje Vaucluse met een aantal vrienden naar de Daimond Bay Cliffs. Een populaire ’selfiespot’ onder toeristen. De vrienden zouden over het hek zijn geklommen om naar de opgaande zon te kijken. Toen Davis een mooi plaatje van zichzelf wilde schieten, liep het vreselijk mis.

De moeder van ’Maddie’ Davis bleek behoorlijk in paniek toen bleek dat ze haar dochter niet meer kon bereiken. „Heeft iemand Maddie gezien? Neem alsjeblieft contact met mij op wanneer je gisteren met haar op stap bent geweest.” Al snel kreeg de vrouw de verschrikkelijke bevestiging dat haar kind om het leven was gekomen.

Op sociale media stromen de steunbetuigingen inmiddels binnen. Goede vrienden en kennissen omschrijven de jonge vrouw als ’vrije geest’, en ’mooi van binnen en buiten’. Je was een ongelooflijk mooi model en een getalenteerd artiest die kleur aan deze wereld gaf”, schrijft men.

Bekijk ook: Je leven wagen voor een selfie

Waarschuwing van inwoners

De klif bij Diamond Bay is geliefd onder toeristen die spectaculaire foto’s voor onder meer hun sociale media-accounts willen maken. Inwoners van de Australische plaats waarschuwden de Instagrammers eerder al via een artikel van de Daily Telegraph. „Iemand zal sterven”, kopte die krant in april 2019. „Ik wil mensen niet dood zien gaan dankzij zulke stommiteiten”, vertelde bewoner Michael Hyams destijds.