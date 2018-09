Werknemers NOS 'gewoon' weer aan het werk

Iedereen is volgens Gelauff erg geschrokken. „Het roept allerlei emoties op, en er zal wat tijd nodig zijn om het te verwerken.”

De NOS-medewerkers die vrijdagochtend het pand in het Media Park in Hilversum betreden, verklaren niet bang te zijn. Een cameraman van de NOS is niet opeens met een ander gevoel naar zijn werk gegaan. „Al ben ik me er wel van bewust dat er iets kan gebeuren. Er was nu niks aan de hand, maar je kunt dus gewoon naar binnen en iedereen neermaaien.”

Een medewerkster van de catering heeft er „geen enkel probleem” mee om vrijdag te gaan werken. „Ik ken ook iedereen hier. Als ik iemand zie die ik niet ken, dan vraag ik wat hij komt doen. Maar dat deed ik altijd al.”

Gelauff wil zich niet mengen in de discussie over de beveiliging op het Media Park. „Ik ben van de journalistiek, niet van de beveiliging. Anderen moeten maar besluiten wat het beste is. De beveiliging in ons gebouw vind ik wel streng, met sluizen en pasjes.”

De hoofdredacteur is zich er wel van bewust dat er altijd een risico zal zijn. „Je moet niet de illusie hebben dat je alles kunt beveiligen, zeker niet als mensen bewapend zijn.”

Naar aanleiding van het incident is er vrijdagochtend een personeelsbijeenkomst voor alle medewerkers van de NOS, liet een woordvoerder weten. „Dan worden ervaringen en emoties gedeeld en kijken we terug op wat er donderdagavond is gebeurd.” Ook is Slachtofferhulp aanwezig. Die organisatie heeft zelf aangeboden bij de bijeenkomst te zijn.