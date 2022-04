Premium Het beste van De Telegraaf

Eindelijk financiële ruimte voor wederopbouw Nederlandse defensie Oorlog Oekraïne bewijst dat je een complete krijgsmacht nodig hebt

Door Olof van Joolen Kopieer naar clipboard

Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim: „We hebben de goede koers te pakken, maar moeten de plannen wel sneller gaan uitvoeren omdat er meer urgentie is.” Ⓒ FOTO Jean-Pierre Jans

Generaal Onno Eichelsheim werd precies een jaar geleden Commandant der Strijdkrachten. Zijn voornaamste missie: het op orde brengen van de door bezuinigingen aangetaste krijgsmacht. Twaalf turbulente maanden later gelooft Eichelsheim er rotsvast in dat hij de klus gaat klaren. Door de aardverschuiving die de oorlog in Oekraïne veroorzaakt, zal het alleen sneller moeten.