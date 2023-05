Premium Het beste van De Telegraaf

’Kritisch kijken naar alle situaties waarin patiënten zijn overleden’ Duits onderzoek naar ’engel des doods’: verpleger Theo V. (31) werkte ook in Bremen

Door Renate Curfs

Terwijl het onderzoek naar de mogelijke ’engel des doods’ Theo V. (31) in Assen nog volop gaande is, blijkt ook een ziekenhuis in het Duitse Bremen inmiddels bezig zijn gangen na te lopen. Donderdag besluit de raadkamer van de rechtbank in Assen of V. langer vast moet blijven zitten. Zijn portret tekent zich langzaam af.