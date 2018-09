Gevallen vastgoedtycoon Lips gearresteerd

Lips is sinds half december 2013 op de vlucht voor justitie. De rechtbank in Den Bosch wil hem gijzelen omdat hij volgens de rechters - een vonnis dat het gerechtshof later bekrachtigde - onvoldoende meewerkt aan de afwikkeling van zijn persoonlijk faillissement. De Udense vastgoedtycoon wordt onder meer verantwoordelijk gehouden voor het debacle rond The Wall, het prestigieuze maar totaal mislukte winkelcentrum naast de snelweg A2 bij Utrecht. Naast banken dupeerde Lips volgens curatoren ook talloze kleinere ondernemers. Hij zou meer dan tweehonderd miljoen euro hebben zoekgemaakt.

Geen uitwisselingsverdrag

Bovendien startte het openbaar ministerie samen met de Fiod in Zwolle vorig jaar een strafrechtelijk onderzoek tegen Lips. Sindsdien stond de vastgoedhandelaar internationaal gesignaleerd. Roger Lips dacht in Dubai veilig te zijn omdat Nederland geen uitwisselingsverdrag met het land heeft.De aanhouding van Lips gebeurde nadat misdaadverslaggever John van den Heuvel van deze krant vorige maand samen met een team van het tv-programma Op de Vlucht diens exacte verblijfplaats, een luxueuze villa op een streng beveiligde compound, achterhaalde.

Riante villa

Uit eigen onderzoek bleek dat Lips met zijn vrouw en kinderen - ondanks zijn zakelijk en persoonlijk faillissement - een zeer luxueus leven leidt in Dubai. Zo huurt hij zijn riante villa voor honderdduizend euro en laat hij zijn kinderen studeren op prijzige privescholen. Lips en zijn gezin rijden in Dubai rond in drie exclusieve Mercedessen, die volgens de curator waarschijnlijk aan de failliete boedel zijn onttrokken. Na overleg over deze onderzoeksbevindingen met de politie in Dubai, die net als justitie in Nederland niet op de hoogte was van het exacte schuiladres van Lips, werd hij direct gearresteerd. Roger Lips is na zijn aanhouding en een verhoor op vrije voeten gesteld met de restrictie dat zich beschikbaar moet houden voor de plaatselijke autoriteiten. Zijn paspoort is in beslag genomen zodat hij Dubai niet kan verlaten. Nederland zal Dubai om uitlevering van Lips vragen.

Kansrijk

Vanwege het ontbreken van een verdrag, zal de rechter in Dubai zich over het uitleveringsverzoek moeten buigen. Zo'n procedure kan enige maanden duren, maar is volgens justitiebronnen in Dubai kansrijk omdat het land afwil van het imago een toevluchtsoord voor fraudeurs en andere witteboordencriminelen te zijn. Roger Lips is al geruime tijd verwikkeld in een heftige strijd met curatoren en justitie. Volgens Lips is hij slachtoffer van de bankencrisis en probeerden bankiers verliezen op hem af te wentelen. De curatoren en het openbaar ministerie vermoeden kwade opzet bij Lips en menen dat hij middels vooropgezette constructies tientallen miljoenen wegsluisde toen hij in de gaten kreeg dat zijn imperium op omvallen stond.

Villa geveild

Volgende week laat een van de schuldeisers, ABN Amro, de riante villa van Lips in Uden in het openbaar veilen.