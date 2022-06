Tweede Kamer in debat met Rutte over boerengeweld: ’Dit is een loopgravenoorlog’

GL-leider Klaver heeft het spoeddebat aangevraagd met de premier. Dat debat kon niet eerder worden gehouden dan donderdagavond, omdat premier Rutte bij de NAVO-top in Madrid was. PvdA-leider Kuiken wil weten of de politie voorbereid is op grootschalige acties zoals aangekondigd voor maandag. Ook wil ze weten of de voetbalwet kan worden ingezet en of de relschoppende boeren ’kunnen worden aangemerkt als lid van een criminele organisatie’. Ze verwijt premier Rutte dat hij geen ’regie’ heeft genomen in het stikstofdebat.

Regie

Volgens BBB-leider Van der Plas ’is de wanhoop groot’ bij boeren. Ook zij roept Rutte op om ’regie te nemen’ in de stikstofaanpak. „Niet alleen bij boeren, het sluimert al heel lang, de onrust in de samenleving”, aldus Van der Plas. Zij pleit voor een ’bemiddelaar’ die de gemoederen tussen boeren en de overheid tot bedaren moet brengen. Volgens Van der Plas is er sprake van een ’loopgravenoorlog’.

Verbod

PvdD-leider Ouwehand oppert om het strafbaar te stellen om te demonstreren met trekkers. Ook stelt zij voor om een verbod in te voeren voor demonstranten om zich op te houden in de buurt van het huis van een bewindspersoon.

CDA’er Boswijk was dinsdagavond in Den Haag toen boeren bij zijn gezin thuis voor de deur stonden. Hij besloot woensdag om de rest van de week thuis te blijven om zijn gezin te beschermen. D66-Kamerlid De Groot werd eerder ook al bedreigd. Volgens VVD-fractievoorzitter Hermans zijn ’grenzen ver, ver overschreden’. Op vragen van PVV-leider Wilders geeft Hermans aan dat zij ook een ’verzoeningsgesprek’ wil voeren.

’Vernietigingsoverleg’

Tegelijkertijd zegt Hermans niet te willen morrelen aan de vastgestelde doelen. Volgens Wilders is er daarom sprake van een ’vernietigingsoverleg’. Hij zegt dat het in ’heel Nederland broeit’. Hij noemt het ’leed van boeren ondraaglijk’. Hij roept boeren op om zich aan de wet te houden en ze niet thuis op te zoeken.

CDA-fractieleider Heerma vroeg steun aan Hermans voor het plan om een verzoeningscommissie met een onafhankelijke voorzitter aan te stellen die het gesprek tussen boeren en kabinet weer op gang moet brengen. „Om de verhoudingen te normaliseren”, aldus Heerma.

’Trekkers in beslag’

GL-leider Klaver vraagt of het kabinet bereid is om alle middelen in te zetten om het geweld te stoppen. Hij stelt voor om trekkers in beslag te nemen als er tijdens het aangekondigde protest van maandag wanordelijkheden zijn. Mogelijk gaan actievoerders komende maandag distributiecentra blokkeren, zodat goederen niet meer naar supermarkten kunnen. „Voor iedereen die denkt, ik ga maandag meedoen: doe het alsjeblieft niet. We weten dat het uit de hand gaat lopen”, aldus Klaver.