Gouden plaat voor O'G3NE

De zusjes Lisa, Amy en Shelley werden verrast tijdens hun optreden voor All You Need Is Love. Robert ten Brink overhandigde de plaat voor de single Magic aan de zingende zusjes.

Op Instagram laten de zangeressen weten enorm trots te zijn op deze mijlpaal. De fans, die ook wel 'Genies' worden genoemd, en The Voice-coach Marco Borsato konden rekening op een bedankwoordje van de zussen.