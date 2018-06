Leiders Afrika bespreken terreur Boko Haram

Voorafgaand aan de top had AU-chef Nkosazana Dlamini-Zuma de 54 lidstaten dringend opgeroepen tot actie. De terreur van Boko Haram, dat met geweld een puristische islamitische samenleving hoopt te vestigen, heeft de afgelopen jaren duizenden levens geëist. Volgens Dlamini-Zuma moet Afrika de leiding nemen in de strijd tegen islamitisch gemotiveerde terreur.

Een voorlopig plan is er ook al: de AU wil een troepenmacht van 7500 manschappen in het leven roepen om Boko Haram te bestrijden. De details moeten nog verder worden uitgewerkt en daarna gaat het plan voor goedkeuring naar de VN-Veiligheidsraad.

Een andere prangende kwestie op de agenda is de uitbraak van ebola in West-Afrika. Verder spreken de regeringsleiders over de economische ontwikkeling van het continent en vrouwenrechten.

Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders gaat ook naar de Afrikaanse top.