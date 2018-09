Journalisten willen direct overleg met NCTV

Aanleiding is het incident waarbij een man met wat achteraf een nepwapen bleek het gebouw van de NOS in Hilversum binnen was gekomen. De NVJ noemt het zeer verontrustend dat iemand blijkbaar zo makkelijk een redactie kan binnendringen. Het roept volgens de vereniging vragen op over de bewaking.

De NVJ heeft meteen contact opgenomen met Schoof en de burgemeesters Pieter Broertjes van Hilversum en Eberhard van der Laan van Amsterdam.