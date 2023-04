Colombia wil Venezuela uit internationaal isolement halen

Sinds zijn aantreden in augustus probeert de linkse Petro het buurland van Colombia uit zijn internationale isolement te halen. Een van zijn eerste beleidsdaden was het herstel van de diplomatieke banden met Venezuela die door zijn rechtse voorganger waren verbroken. De landen delen een 1300-kilometer lange grens die op 1 januari na 7 jaar heropend is. Daardoor is de handel tussen Colombianen en Venezolanen in het grensgebied, waar aan Colombiaanse kant ook veel Venezolanen verblijven, weer op gang gekomen.

Oppositie

Tijdens een bezoek aan Washington sprak Petro donderdag met Biden over Venezuela. Beiden willen dat Maduro weer in gesprek gaat met de verenigde oppositie in het land. De gesprekken in Mexico-Stad over een uitweg uit de politieke crisis in Venezuela zijn in oktober 2021 door Maduro afgebroken nadat de VS een politieke bondgenoot van hem had gearresteerd.

Wat het er niet makkelijker op maakt is dat de oppositie hopeloos verdeeld is. Juan Guaidó, drie jaar lang het gezicht van het verzet tegen het autoritaire regime, is 30 december afgezet omdat Maduro ondanks de sociale en economische instabiliteit van Venezuela nog steeds stevig in het zadel zit.

Hiermee kwam ook een einde aan de door Guaidó geleide interimregering die sinds 2019 door ruim zestig landen, waaronder de VS en Nederland, werd erkend. Volgens critici heeft de oppositie zichzelf daarmee in de voet geschoten. In aanloop naar de Venezuela-top sprak Petro zaterdag in Bogotá met de verenigde oppositie. Hij wil later ook praten met oppositieleiders die hier vanwege meningsverschillen niet bijhoren, zoals oud-presidentskandidaat Henrique Capriles.

Sancties

In Washington onderschreef Petro onverwacht Biden’s voorwaarde dat de economische sancties tegen de regering-Maduro pas worden opgeheven nadat er in Venezuela vrije verkiezingen zijn gehouden. De Amerikaanse president noemde Colombia, al jaren de belangrijkste bondgenoot van de VS in Zuid-Amerika, „de sleutel” in het streven naar een „verenigd, gelijk, democratisch en economisch welvarend” Latijns Amerika.

Maduro wil juist dat die economische sancties eerst worden opgeheven voordat hij weer met de oppositie praat. Het Witte Huis beschuldigt hem ervan dat hij niets doet om het land te democratiseren. Een groeiend aantal linkse regeringen in Zuid-Amerika is voor een zachtere aanpak van Maduro.

De Venezuela-top wordt bijgewoond door de ministers van Buitenlandse Zaken van onder meer de VS, Brazilië, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Ecuador en Mexico.