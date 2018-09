NOS zendt uit vanuit Den Haag

Ook NPO 2 was zoals dat heet 'op zwart' gegaan. De geplande live-uitzending van Fotostudio De Jong startte tegen 20.50 uur. Presentator Wilfried de Jong vertelde (na luid applaus van het publiek) in de uitzending over de man die de redactieruimte was binnengedrongen.

,,We beginnen wat later dan gepland. Een aantal zenders ging op zwart omdat een verdachte man was binnengedrongen bij de NOS. Het pand is ontruimd, er stonden 70-80 mensen buiten. We krijgen deze informatie: de man is gearresteerd. Hij had een pistool bij zich. De situatie was dreigend, er zijn maatregelen genomen en we zijn op zwart gegaan.''

De Jong toonde ook een foto van de vermoedelijke dader die ook op sociale media al rondgang doet.

Eerder op de avond werd het NOS-Journaal op NPO 1 niet gestart omdat er een man met een wapen in de studio zendtijd zou eisen. De uitzending op NPO 1 was tegen 21.00 uur nog steeds niet hervat. Onderin beeld liep een tekst waarin staat dat er in verband met omstandigheden momenteel geen Journaal mogelijk is. Op deze zender staat het succesvolle Wie Is de Mol geprogrammeerd. Om 21.05 uur werd de uitzending voortgezet met een verslag van de gebeurtenissen.