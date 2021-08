Domper bij drukbezocht concert New York om bliksemstorm

Naar schatting ongeveer 60.000 mensen waren zaterdag (lokale tijd) aanwezig bij het concert. Burgemeester Bill de Blasio kondigde het concert in juni aan als onderdeel van een „Homecoming Week”, die de wereld moet laten zien dat de Amerikaanse stad de pandemie achter zich heeft gelaten. Eerder deze week vonden verspreid over New York al enkele kleinere concerten plaats.

„Dit is zo’n grote domper. Zoveel mensen hebben hier zo hard voor gewerkt”, zegt een teleurgestelde singer-songwriter Barry Manilow tegen tv-host CNN. „Het was geweldig, tot die regen ineens naar beneden kwam storten. We hebben al een half jaar niet meer opgetreden.”

.

Mensen druipen teleurgesteld af in New York. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Zangers Bruce Springsteen en Paul Simon en zangeres Patti Smith waren de hoofdact. Daarnaast stonden er optredens van onder anderen Jennifer Hudson, LL Cool J en Barry Manilow op het programma.

Open voor gevaccineerden

De meeste kaartjes voor het concert waren gratis. Alle bezoekers van twaalf jaar en ouder moesten echter wel een vaccinatiebewijs laten zien. Mondkapjes waren alleen verplicht voor ongevaccineerde kinderen.

New York werd begin 2020 zwaar getroffen door de coronapandemie. Meer dan 33.000 mensen overleden aan de gevolgen van het virus.

Ongeveer 68 procent van de volwassen inwoners van New York is inmiddels volledig ingeënt tegen corona. Desondanks worden op dit moment dagelijks zo’n 1850 nieuwe besmettingen gemeld in de stad, een toename van 19 procent ten opzichte van twee weken geleden. Door middel van het concert wil de stad dan ook het belang van vaccinatie nogmaals benadrukken.

Henri

Cycloon Henri wordt zondag verwacht. Ruim 42 miljoen inwoners moeten rekening houden met problemen. De autoriteiten waarschuwen voor levensgevaarlijke stormvloeden en overstromingen. De Blasio heeft alle inwoners van de metropool New York opgeroepen om binnen te blijven of uitsluitend openbaar vervoer te gebruiken.

Henri bereikt de kust bij Long Island of daar in de buurt, blijkt uit berekeningen. De staat New York heeft de noodtoestand uitgeroepen als voorzorgsmaatregel. Verder is de Nationale Garde gemobiliseerd, zodat reservisten paraat staan. De aangrenzende staten Massachusetts en Connecticut deden dat ook.