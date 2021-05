’Kind (4) ziet grootouders aan corona ten onder gaan, niemand wil lijken ophalen’

Vader Laxman Tiwari verloor zijn beide ouders nadat corona huishield binnen het gezin. Zijn ouders woonden bij hem in, net als zijn 4-jarige zoon. Moeder was opgenomen in het ziekenhuis. De ouders van Tiwari, die nog thuis waren, kregen plots ernstig zuurstoftekort. Ze stierven voor de ogen van hun 4-jarige kleinzoon.

Nadat Tiwari het verlies had verwerkt, vroeg hij de buren of ze konden helpen met het verwijderen van de lichamen voor de crematie. Die wilden daar echter niet aan, uit angst zelf besmet te raken. En ook de politie weigerde in te grijpen: agenten verwezen naar de hulpdiensten, maar de ambulance meldde op zijn beurt vanwege de nijpende coronasituatie in het land ’alleen levenden’ op te halen.

Stank

Een coronavrijwilliger die vader Tiwari uit zijn hopeloze positie probeert te redden, belt daarop met meerdere bedrijven om de lijken op te laten halen, maar ook die staan niet te springen. Bovendien stellen ze strenge eisen en vragen ze een hoge prijs voor de dienst, meldt magazine Outlook India in een uitgebreid relaas. De lichamen beginnen intussen flink te stinken door de hitte in het huis.

Een journalist die over de situatie hoort, besluit in een radio-uitzending live de politie en hulpdiensten te bellen. Onder druk van vele toehoorders lijkt er een ambulance te worden gestuurd, maar die komt pas na uren opdagen. De radeloze Tiwari was op dat moment al 22 uur hulp aan het zoeken.

India telt 235.000 coronadoden en is daarmee wereldwijd na de VS en Brazilië het zwaarst getroffen land.