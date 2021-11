Verkeersleiding ProRail onderbezet: dinsdag in spits geen treinen tussen Utrecht en Arnhem

Het tekort aan verkeersleiders speelt ProRail al langer parten. Om die reden worden vaker treinen noodgedwongen uit de dienstregeling geschrapt. Volgens de spoorbeheerder is dat tot nu toe met name in de vakantieperiodes gebeurd. „We proberen landelijk te scannen waar het nodig is om mensen op korte termijn in te zetten, maar dat lukt simpelweg niet altijd”, aldus een woordvoerder. „Dat is natuurlijk heel vervelend.”

De spoorbeheerder verwacht rond 2023 het personeelstekort „zo veel mogelijk opgelost te hebben. We er zullen er alles aan doen om het te voorkomen, maar tot die tijd heb je kans dat dit zo nu en dan zal voorkomen.” ProRail heeft onder meer gepensioneerden en oud-medewerkers gevraagd tijdelijk in te vallen wanneer er gaten vallen, aldus de zegsman.