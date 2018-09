Geen Charlie Hebdo-wagen in Keuls carnaval

De wagen zou meedoen aan de optocht door de stad op Rosenmontag, een evenement dat elk jaar door honderdduizenden mensen wordt bezocht. Op de wagen zou een man een groot potlood in de loop van een pistool van een terrorist stoppen terwijl elders op de wagen getekende portretten van slachtoffers zouden hangen.

Toen bekend werd dat de Charlie Hebdo-wagen zou meerijden, ontstond een felle discussie, ook onder de andere deelnemers aan de stoet. Bezorgde carnavalvierders vroegen zich af of het wel veilig was in de buurt van de wagen te lopen, uit angst dat de kar een doelwit voor een aanslag zou zijn. Woensdagavond besloot het feestcomité de wagen te schrappen, aldus de Kölner Stadt-Anzeiger.

De organisatie zegt in een verklaring iedereen een vrolijk carnaval te willen laten beleven „in vrijheid en zonder zorgen”. Een wagen die die vrijheid beknot, is niet gewenst, aldus het comité.

Voordat het comité het besluit bekendmaakte, had de politie verklaard geen concrete aanwijzingen te hebben dat gevaar dreigde als de wagen mee zou rijden. Volgens politiebronnen werd toen wel overwogen om de Charlie Hebdo-wagen te laten begeleiden door speciale eenheden.