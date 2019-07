Baby van doodgestoken Londense overleden

Kelly Mary Fauvrelle deelde in februari nog een echofoto van het kind op Facebook. „We kunnen niet wachten om je te zien”, schreef ze bij de echo. Ⓒ REX

Londen - Het kindje van Kelly Mary Fauvrelle, de vrouw die zaterdag in Londen werd doodgestoken, is overleden. Fauvrelle was acht maanden zwanger toen ze thuis werd aangevallen. De baby, een jongen, overleefde het incident in eerste instantie, maar moest vechten voor zijn leven. Woensdagochtend werd duidelijk dat het kindje het incident niet heeft overleefd.