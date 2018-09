Noord-Korea eiste voedsel en geld voor top

Een voorganger van Lee, Kim Dae-jung, kwam in 2000 de Noord-Koreanen wel tegemoet. Hij sprak in 2000 met Kim Jong-il en kreeg veel waardering voor zijn poging de banden met het stalinistische bewind in Pyongyang te verbeteren. Die lof werd later getemperd door de onthulling dat Zuid-Korea 500 miljoen naar Noord-Korea had doorgesluisd om de ontmoeting tussen beide leiders mogelijk te maken.

Volgens Lee eisten de Noord-Koreanen behalve het bedrag van 10 miljard dollar 400.000 ton rijst en 100.000 ton graan. Ook zou er 300.000 ton kunstmest naar het noordelijke buurland moeten worden vervoerd. De Noord-Koreanen zouden het geld willen gebruiken voor de oprichting van een bank. Als de top was doorgegaan, was het de derde met Kim Jong-il geweest. President Roh Moo-hyun, de opvolger van Kim Dae-jung, sprak de Noord-Koreaanse leider in 2007.

Noord- en Zuid-Korea voerden in het begin van de jaren vijftig een bloedige oorlog tegen elkaar. Daaraan kwam in 1953 met een wapenstilstand een einde. Beide landen hebben echter nooit officieel vrede met elkaar gesloten.