Filmrecensie: 2,5 ster voor de omstreden film The interview

Producent Aaron Rapaport (Seth Rogen) en presentator Dave Skylark (James Franco) vormen het succesduo achter Skylark Tonight. In dit populaire praatprogramma komt rapper Eminem uit de kast en onthult acteur Rob Lowe dat hij kaal is. Dat genre.

Als ze horen dat Kim-Jong Un groot fan van de show is, weten de twee een interview met de ‘Opperste Leider’ van Noord-Korea te ritselen. Dan staat plots de CIA voor de deur. Of Rapaport en Skylark tijdens het vraaggesprek de dictator meteen even willen liquideren.

The interview is een komedie geworden die ontegenzeggelijk z’n momenten heeft. De chemie tussen Rogen en Franco knettert en de scène waarin Skylark en Un op poppy deuntjes van Katy Perry in een tank rondscheuren, is ronduit hilarisch.

Toch is de film zeker niet de scherpe politieke satire die het had kunnen of misschien had moeten zijn. Daarvoor is het bombardement aan grappen van de regisseurs/schrijvers Seth Rogen en Evan Goldberg te homofoob, anaal gefixeerd en puberaal. Daarmee zetten de filmmakers zichzelf al zo voor aap, dat een cyberaanval helemaal niet nodig was geweest.