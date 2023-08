Opnieuw explosie Rotterdamse Wolphaertsbocht, tweede in etmaal

De politie meldt op X dat door de explosie brand ontstond, die snel kon worden geblust. Niemand raakte gewond. Vrijdagavond sneuvelden de ruiten van de zaak door de klap.

In juli waren er in dezelfde straat explosies bij een horecagelegenheid en in de portiek van een appartementencomplex. De gemeente heeft extra veiligheidsmaatregelen genomen in verband met de vele explosies in de stad en in omliggende gemeenten. Dit jaar zijn er al meer dan honderd geteld. De explosies worden vaak in verband gebracht met ruzies tussen drugscriminelen.