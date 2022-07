Pronken met een serval kan niet meer

De serval leeft normaliter in savannes en open graslanden in Afrika, maar doemt ook steeds vaker op in Hollandse huiskamers. Het dier is geliefd vanwege de grote oren en gestippelde vacht en wordt in Nederland ook gebruikt als dier om mee te pronken. Maar daar komt een einde aan nu de wilde katachtige niet op de zogeheten ’positieflijst’ komt te staan, zeggen ingewijden.

Maar op basis van wetenschappelijke criteria worden ook tal van andere zoogdieren langs wetenschappelijke kaders gelegd en verboden. „Goed nieuws”, zegt Peter de Haan van stichting AAP, over het publiceren van de lijst. De stichting pleit al jaren voor een dergelijke aanpak en ziet de opvang uit de voegen barsten omdat de populariteit van exoten de afgelopen jaren -onder andere door sociale media- omhoog is geschoten. „We zien de afgelopen jaren echt elk kwartaal een verdubbeling van het aantal servals dat wij in onze opvang krijgen. Het is echt een ’hypedier’ geworden. Gewoon verhandeld op Marktplaats, dat terwijl de dieren een specifieke verzorging nodig hebben.” Datzelfde geldt voor exoten als de degoes en pool- en woestijnvossen, die ook vaker als huisdieren opduiken.

Een degoe naast zijn tredmolen in knaagdierenopvanghuis het Knagertje. Ⓒ ANP

Ook Niels Kalkman van de Dierenbescherming is blij met de ontwikkelingen. „Dat de lijst er nu komt is winst, ook in het belang van de dieren zelf”, aldus de dierenvriend. „Dat er nu voor zoogdieren een lijst komt op basis van wetenschappelijke criteria juichen wij enorm toe. Wij hopen dat het kabinet ook snel een soortgelijke lijst voor vogels en reptielen gaat opstellen.”

Een poolvos in diergaarde Blijdorp Ⓒ ANP

De eerdere positieflijst trad in 2015 in werking en zou in 2017 worden aangevuld, maar dat ging niet door omdat de lijst werd aangevochten door de hobbyhouders. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelde dat de lijst onvoldoende zorgvuldig tot stand was gekomen.

Voor de nieuwe positieflijst liet het ministerie een volledig nieuwe methodiek ontwikkelen door wetenschappelijke experts. Een onafhankelijke adviescommissie heeft vervolgens alle gehouden zoogdiersoorten beoordeeld op geschiktheid.

Wat Kalkman betreft pakt Nederland nu een voortrekkersrol. „Er komt ook Europese regelgeving aan, maar Nederland kan hierin vooroplopen.”