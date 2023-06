Brug in Harlingen vernoemd naar Piet Paulusma

„De afgelopen maanden heb ik samen met de familie gezocht naar een passende manier om de herinnering aan Piet levend te houden. We kozen voor de vernoeming van een brug over de Bolswardervaart. Ik zal de brug samen met de familie openen”, zegt burgemeester Ina Sjerps op de site van de gemeente.

De Piet Paulusmabrug is onderdeel van een nieuwe wandelroute in Harlingen. Paulusma overleed in maart vorig jaar op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Hij presenteerde jarenlang de weerberichten voor SBS6 en later voor Omroep MAX. Hij stond onder meer bekend om zijn afsluitende zin ’oant moarn’, Fries voor tot morgen.