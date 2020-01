Blok: Nederland deelt MH17-ervaringen met Canada

Tijdens een persconferentie zei Trudeau donderdag dat de Oekraiënse Boeing 737 die woensdag net buiten Teheran crashte is getroffen door een Iraanse luchtafweerraket, mogelijk per ongeluk. De ramp lijkt tal van overeenkomsten te hebben met die van MH17, het toestel van Malaysia Airlines dat in 2014 boven Oekraïne met een buk-raket is neergehaald.

Trudeau vertelde donderdag al dat hij met premier Rutte contact heeft gehad. Volgens minister Blok heeft onze premier daarbij aangeboden ’onze ervaringen met MH17 te delen.’

Blok heeft op zijn beurt contact gehad met zijn Canadese ambtsgenoot van Buitenlandse Zaken. Hij heeft zijn condoleances aan hem overgebracht. Bij de crash kwamen onder anderen 63 Canadezen om.

De crash heeft zo zijn effecten op de nabestaanden van MH17, vreest Blok. „Nare herinneringen komen weer naar boven.”