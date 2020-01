’Maximumstraf doodslag hoger’

Partijen zijn het nog niet eens over hoe hoog de straf in de toekomst precies moet zijn. VVD, PvdA en SGP stellen voor om de maximale celstraf te verhogen naar vijfentwintig jaar. Het CDA pleitte er eerder zelfs voor om voor doodslag een even hoge straf op te kunnen leggen als voor moord. Op moord staat maximaal dertig jaar celstraf of zelfs levenslang.

Het is de partijen een doorn in het oog dat het verschil tussen de maximale celstraf voor moord en doodslag nu zo groot is, waardoor de rechter nu hooguit vijftien jaar cel kan opleggen als er geen sprake is van voorbedachten rade. Eerder beklaagden minister Dekker (Rechtsbescherming) en OM-topman Van der Burg zich daar al over.