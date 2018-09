China lanceert gruwelijke anti-rookcampagne

Met de video, die werd gedeeld via ChinaSmack, hoopt de Chinese regering rokers wakker te schudden.

Het bijschrift onder het beeldmateriaal 'Meer dan 80 procent van de longkankergevallen wordt veroorzaakt door roken!' moet de boodschap kracht bijzetten.

China wordt volgens de Wereldgezondheidsrganisatie (WHO) beschouwd als 's werelds grootste producent én consument van tabaksproducten. Het land telt 300 miljoen rokers; ongeveer één op de drie sigaretten wereldwijd wordt in China gerookt.

Meer dan een miljoen Chinezen sterven hierdoor jaarlijks aan de gevolgen van tabak, terwijl naar schatting 100.000 mensen overlijden door nietsvermoedend meeroken. Dat betekent dat er ongeveer iedere 30 seconden iemand in China sterft door tabak; ongeveer 300 mensen per dag (!).

De WHO waarschuwt dat als in China het wijdverbreide gebruik van tabak niet wordt verminderd, het aantal 'tabaksgerelateerde' sterfgevallen ieder jaar zal stijgen tot maar liefst drie miljoen in 2050.

