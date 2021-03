De ijsvogel Ⓒ Shutterstock

Coevorden - De natuurvereniging van Zuidoost-Drenthe, het Stroomdal, baalt van de vernieling van een nest waar al jaren ijsvogels gebruik van maken. Het nest bevond zich in de wortelkluit van een omgevallen berkenboom aan het kanaal Coevorden-Zwinderen. „Waarschijnlijk heeft iemand die op zoek was naar hout voor de open haard de zaag in de boom gezet.”