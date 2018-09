Duitse politie rolt speelautomatenbende op

De politie in Duitsland is woensdag massaal in actie gekomen tegen een bende die speelautomaten zou hebben gemanipuleerd. Verscheidene mensen zijn aangehouden, deelde de politie woensdag in de stad Gelsenkirchen in het Ruhrgebied mee. De oplichters zouden de software van apparaten hebben gemanipuleerd om de kans op winst te vergroten.