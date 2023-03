Kermiswereld in rouw Stien (73) komt om het leven na brand in woonwagen, verdachte aangehouden

De brand vond zondag plaats, woensdag bezweek de 73-jarige Stien aan haar verwondingen. Ⓒ Christian Traets

Bergen op Zoom - De 73-jarige Stien van Griensven, die zondag na een brand in een woonwagen aan de Calandweg in Bergen op Zoom ernstig gewond raakte, is vandaag aan haar verwondingen bezweken. Dat bevestigt de politie Zeeland-West-Brabant desgevraagd tegenover De Telegraaf. Het slachtoffer is bekend en geliefd in de hele Nederlandse kermiswereld die na haar dood is ondergedompeld in verdriet: „Het was zo’n lieve vrouw”, reageert de aangeslagen voorzitter Atze Lubach van de kermisbond BOVAK.