Broodjeswinkel de mist in met onsmakelijke verwijzing naar duikbootdrama

Het bord dook afgelopen zondag op bij een Subway in Georgia, maar werd kort nadat er klachten kwamen weer weggehaald. Ⓒ Twitter

RINCON - Broodjesketen Subway ligt in de Verenigde Staten zwaar onder vuur nadat het personeel van een lokale vestiging in de staat Georgia een bord langs de weg plaatste met de tekst ’Our subs don’t implode’. Met de reclametekst werd een onsmakelijke verwijzing gemaakt naar de ramp met de onderzeeër Titan, die tijdens een expeditie naar de Titanic implodeerde en waarbij vijf inzittenden het leven lieten. De langwerpige broodjes die bij Subway over te toonbank gaan, worden door de keten ’subs’ genoemd.