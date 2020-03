Bert en Astrid ’coronachauffeurs’ van Brabant: ’Mooi dat we dit mogen doen’

Astrid en Bert Korthout vervoeren coronapatiënten voor drie Brabantse ziekenhuizen. „Het is fijn dat we kunnen helpen.” Ⓒ Rias Immink

Berkel-Enschot - Nu hun taxibedrijf bijna geen werk meer heeft, keren Bert Korthout en zijn vrouw Astrid terug naar hun roots. In plaats van het aansturen van hun vierhonderd chauffeurs die nu werkloos thuiszitten, vervoeren ze met een oude taxibus coronapatiënten voor drie Brabantse ziekenhuizen. „Ze noemen ons al de ’coronachauffeurs’. Bang om het virus te krijgen zijn we niet. Al nemen we wel de nodige voorzorgsmaatregelen.”