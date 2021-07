Half jaar na dood Jack (18) nog geen spoor van betrokken automobilist: ‘Dit maakt ons verdriet alleen maar groter’

Binnenland

Besloten afscheid en uitvaart Peter R. de Vries in Carré

Het afscheid in besloten kring voor misdaadverslaggever Peter R. de Vries is donderdagochtend om 11.00 uur begonnen in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Tijdens de dienst komen onder anderen zijn zoon Royce, zijn dochter Kelly en zijn partner aan het woord. De dienst duurt tot ongeveer 13.00 uu...