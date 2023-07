Met spoed naar ic gebracht Jongetje (4) onder water aangetroffen in zwembad Ridderkerk

Ⓒ mediatv

ALBLASSERDAM - Een jongetje (4) uit Brielle is vrijdagmiddag in zwembad De Fakkel in Ridderkerk in het water in de problemen geraakt en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens burgemeester Marco Ooesterwijk verblijft de kleuter nu op de ic.